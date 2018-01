Una macchina da stampa del 1909 verrà esposta alla “Casa Gaia da Camino” a Portobuffolè

PORTOBUFFOLE' Troverà collocazione nella prestigiosa sede di “Casa Gaia da Camino” a Portobuffolè, un pezzo storico della Tipografia Piave appartenuto al Sig. Odino Pellizzer, la macchina da stampa piana per foglio protocollo formato 64 x 96 del 1909. “Ringrazio il sindaco di Ponte di Piave – ha dichiarato il Sindaco di Portobuffolè, Andrea Susana – per aver fatto da tramite con il Sig. Pellizzer, che ha accettato, per la collocazione del macchinario tipografico all’interno di uno spazio museale che verrà presto allestito all’interno di Casa Gaia da Camino. La futura Mediateca ospiterà la macchina da stampa, valorizzando quello che oggi possiamo definire un reperto di archeologia industriale, un patrimonio che il tipografo Pellizzer ha gelosamente custodito negli anni “.

Portobuffolè, uno dei Borghi più belli d’Italia, uno dei più piccoli con le sue 800 anime, bandiera arancione conferita dal Touring Club Italiano, antico porto fluviale e nodo commerciale, ospiterà un pezzo di storia di Ponte di Piave e ne saprà dare la giusta evidenza all’interno di un nuovo percorso turistico. “La nuova collocazione della macchina da stampa del 1909 - ha dichiarato il Sindaco, Paola Roma – è un onore non solo per il tipografo Odino Pellizzer ma per l'intera comunità di Ponte di Piave”. “Ringrazio il Sindaco di Portubuffolè – ha dichiarato il Sig. Pellizzer - che permetterà di dare risalto ad un macchinario risalente ai primi anni del 900 inserendolo in un contesto così prestigioso quale la Casa Gaia da Camino”.