Ipssar Maffioli, vertice tra presidente della Provincia, sindaci e provveditore

TREVISO Si è svolto oggi, presso il municipio di Castelfranco Veneto, l'incontro tra: il Presidente della Provincia e sindaco di Castelfranco Veneto Stefano Marcon, il Sindaco di Montebelluna, Marzio Favero, il Sindaco di Asolo Mauro Migliorini, il Sindaco di Crespano del Grappa, Annalisa Rampin, l’Ufficio Scolastico Regionale Veneto rappresentato dal dott. Giorgio Corà, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso rappresentato dalla dott.ssa Barbara Sardella e il Dirigente Scolastico IPSSAR "Maffioli" dott.ssa Alessandra Fusaro.

L'incontro ha avuto come tema la logistica dell’istituto e di conseguenza l'accoglienza delle iscrizioni per l'anno scolastico 2018/2019 presso l'IPSSAR Maffioli nella succursale di Montebelluna, che attualmente, per la maggior parte delle aule didattiche, è ospitata, a seguito della chiusura della succursale di Possagno, presso il nuovo Liceo Levi.

Stante l'incremento degli studenti presso il liceo Levi, anche in concomitanza con l’avvio dell'indirizzo sportivo, gli spazi per l'IPSSAR Maffioli si stanno riducendo e per tale ragione i Sindaci presenti hanno messo sul tavolo delle proposte in termini di edifici/locali individuati e cercare possibili soluzioni. Poiché risultano necessarie ulteriori verifiche e approfondimenti, venerdì 26 gennaio prossimo è già programmato un successivo incontro in Provincia per trovare, tra tutti gli interessati, la condivisa soluzione che tenga conto della logistica, della strategia edilizia e della migliore risposta all’utenza scolastica.