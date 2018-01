Loria, rubato il maialino Emi dal centro per ragazzi autistici

LORIA Era la notte di Capodanno quando con ogni probabilità è stato perpretrato il furto della piccola Emi, maialino vietnamita dei ragazzi autistici di "Casa Gialla" a Castione di Loria - come riporta il "Gazzettino di Treviso". "Per molti sará stato solo un maiale ma per i nostri ragazzi, era qualcosa di più... - si legge nella pagina Facebook di "Casa Gialla" - un modo per insegnare ad amare, per insegnare a prendersi cura di qualcuno, ma ancora una volta la mano dell'uomo ha distrutto ogni cosa".

Il piccolo animale potrebbe essere stato sgozzato prima del furto. "Sarà difficile spiegare ai nostri ragazzi perchè la loro piccola Emi non c'è più in quel recinto - continua la nota sulla pagina Facebook - e perchè al suo posto c'è una chiazza di sangue. Chiediamo a chi ha visto o sentito qualcosa di avvisarci, o di farsi avanti, in modo tale da proteggere gli altri amici animali presenti in casa gialla".