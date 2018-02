Male incurabile: bambina di soli tre anni perde la vita nel giorno di San Valentino

SAN BIAGIO DI CALLALTA E' una tragedia che sta sconvolgendo le province di Treviso e Venezia quella della piccola Dounia Montagner, la bambina di soli tre anni stroncata da una malattia incurabile nel giorno di San Valentino.

Due province perché la bimba venuta a mancare abitava con i genitori Giancarlo ed Asmaa nella frazione trevigiana di Sant'Andrea di Barbarana, a pochi chilometri di distanza da San Biagio di Callalta, ma la sua salma ha trovato riposo nel comune di Musile di Piave, in provincia di Venezia, terra d'origine della famiglia Montagner e dei nonni materni di fede musulmana. A sconvolgere la vita di questa famiglia è stata proprio la scoperta della malattia che aveva colpito Dounia in un'età così precoce. Immediato il ricovero al Ca' Foncello di Treviso, nel disperato tentativo di avviare una serie di cure in grado di salvare la piccola. La bimba ha provato ad aggrapparsi alla vita con tutte le sue forze ma, nel giorno di San Valentino, il suo cuore ha smesso di battere dopo l'ennesima ricaduta. I funerali si sono svolti nel pomeriggio di sabato 17 febbraio con rito musulmano nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo, a San Donà di Piave. Numerosi i presenti che hanno voluto dimostrare la loro vicinanza ai genitori e ai parenti della piccola Dounia che ora ha trovato pace e sepoltura nel cimitero di Musile di Piave.