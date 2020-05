Infarto durante il turno di notte: operaio e padre di due bimbi muore a 49 anni

Si è accasciato a terra poco dopo mezzanotte mentre stava lavorando nello stabilimento della Progress Profiles di Asolo. Ermens Tessaro ha perso la vita a soli 49 anni, stroncato da un infarto improvviso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono stati i colleghi del turno di notte a chiamare per primi i soccorsi. Il personale del Suem 118 ha provato a rianimare l'operaio sul posto ma per Ermens non c'era ormai più nulla da fare. La notizia ha lasciato sotto choc l'interà comunità di Castelcucco dove il 49enne viveva insieme alla moglie Alessandra e ai suoi figli, un bimbo e una bimba di 10 e 12 anni. Membro attivo degli Alpini di Castelcucco, era una persona risevata ma molto legata ai suoi familiari. Il sindaco di Castelcucco, Adriano Torresan, lo conosceva bene e, ai nostri microfoni, ha raccontato quanto segue: «Sono senza parole, io ed Ermens eravamo della stessa classe d'età. Da giovani amavamo andare insieme in montagna. La notizia della sua scomparsa mi ha lasciato una tristezza immensa. Proprio sabato scorso, 23 maggio, l'avevo visto in municipio dov'era passato per fare la carta d'identità elettronica a sua figlia. Amava giocare a calcetto e, che io sappia, era in perfetta salute. Nessuno poteva aspettarsi una tragedia simile. Il mio pensiero e la mia vicinanza va ora ai suoi familiari».