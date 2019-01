Malore in campo durante l'allenamento: calciatore salvato dal defibrillatore

Un allenamento di calcio tra giocatori non professionisti ha rischiato di avere conseguenze a dir poco tragiche per un uomo di 52 anni colpito da un grave scompenso cardiaco mentre si trovava in campo.

A riportare la notizia è "Il Gazzettino di Treviso" che racconta come il calciatore della squadra amatori C.G.A si sia accasciato a terra all'improvviso davanti agli occhi increduli dei compagni. Il fatto è avvenuto martedì sera intorno alle 20.30 a Gorgo al Monticano, nel campo di calcio dietro la chiesa parrocchiale. Per fortuna del cinquantaduenne, gli altri calciatori presenti hanno avuto la prontezza di avvisare subito non solo i soccorsi ma anche il titolare della vicina palestra Body Up. Per legge ogni palestra dev'essere dotata di defibrillatore e i titolari devono essere in grado di rianimare una persona in difficoltà. Non appena saputa la notizia, il titolare Agostino Pichierri si è precipitato al vicino campo da gioco e, grazie a un corretto utilizzo del defibrillatore, è riuscito a prestare i primi soccorsi al calciatore. Pochi minuti dopo, sul posto è intervenuta anche l'ambulanza del Suem 118 che ha trasportato d'urgenza il calciatore all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dov'è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni, al momento, sono in miglioramento e l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.