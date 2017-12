Malore davanti al Palaverde, donna 60enne si accascia a terra: è grave

VILLORBA Stava camminando lungo via Marconi, all'altezza del Palaverde di Villorba, quando è si è accasciata a terra. Un malore improvviso, questo pomeriggio verso le 16.10, per una donna sulla sessantina, proprio di fronte al palazzetto del Palaverde. La donna è stata subito soccorsa, in quanto in quel momento c'era molte persone in attesa di assistere alla partita dell'Imoco Volley. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del Suem118 che dopo aver riscontrato la gravità della situazione ha trasportato la donna all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, con un codice 3 (grave).