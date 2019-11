Malore improvviso, cade a terra e si recide l'arteria: muore a 88 anni

Tragedia domestica nella mattinata di oggi, lunedì 25 novembre, in via Nazario Sauro a Orsago. Rosa Santin, vedova pensionata di 88 anni, è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione.

Come riportato dal sito Qdpnews, a dare per primo l'allarme è stato un conoscente della donna preoccupato per le tante chiamate senza risposta fatte alla signora Rosa ormai da diverse ore. Quando i carabinieri di Cordignano e i vigili del fuoco di Conegliano sono arrivati sul posto per l'anziana era ormai troppo tardi. Colta da un malore improvviso, la donna è caduta a terra trascinando con lei il piano in vetro del comodino, andato in mille pezzi nell'impatto con il pavimento. Sfortuna ha voluto che una scheggia colpisse l'anziana stesa a terra, recidendole l’arteria radiale del polso sinistro. Priva di sensi e impossibilitata a chiedere aiuto, la signora Santin è morta dissanguata poco dopo. Inutili i soccorsi, gli inquirenti escludono che nella tragedia possano essere coinvolte altre persone. Si è trattato di una tragica fatalità. La salma, portata all'obitorio di Vittorio Veneto, è già stata messa a disposizione dei familiari per poter organizzare i funerali.