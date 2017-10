Malore fatale all'alba: uomo di 59 anni perde la vita dietro il supermercato Cadoro

VITTORIO VENETO Erano passate da pochi minuti le sei del mattino quando il cadavere di un uomo di soli 59 anni è stato trovato, riverso a terra, nei pressi del supermercato Cadoro di Vittorio Veneto, in via Girolamo Celante.

Ad accorgersi per primi dell'accaduto, intorno alle ore 6.15 del mattino, sono stati alcuni passanti che, ancora sotto shock, hanno subito chiamato sul posto il personale del Suem 118. Inutile però qualsiasi tentativo di soccorso. B.L, queste le iniziali della vittima, è morto sul colpo stroncato da un malore improvviso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Vittorio Veneto che hanno fatto chiarezza sulle ragioni del decesso avvenuto per cause naturali. La salma è stata trasportata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso durante la mattinata di domenica.