Malore improvviso, agricoltore muore annegato in una vasca d'acqua

Tragedia nella serata di martedì 2 giugno in via Peron nella frazione di Pedeguarda, a Follina. L'agricoltore e pensionato Raffaello Ceschin ha perso la vita annegando nella vasca dell'acqua per le mucche di sua proprietà.

Erano le 20.05 quando Ceschin, intento a travasare del vino, è stato colpito da un malore improvviso. Perdendo i sensi il 74enne è caduto nella vasca. Pochi centimetri d'acqua sono stati comunque fatali per farlo annegare. E' stata la moglie dell'agricoltore, uscita per delle commissioni, a trovarlo una volta rientrata a casa. Inutile l'intervento del Suem 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Pieve di Soligo.