Malore improvviso nell'ascesa al Vandelli: 59enne trevigiano finisce all'ospedale

PEDEROBBA Domenica completamente da dimenticare per un 59enne di Pederobba, P.G.B., che verso le 11.30, durante l'ascesa del sentiero 215 per il Rifugio Vandelli sopra Cortina (BL), è stato improvvisamente colto da un malore che lo ha impossibilitato a proseguire. Immediata quindi la chiamata ai soccorsi che in breve son giunti sul posto grazie a due squadre de Sagf di Cortina, con uomini sia della guardia di finanza che del soccorso alpino. Una volta raggiunto il 59enne, è stato subito imbarellato e portato in spalla per trenta minuti verso valle dove lo ha atteso una jeep che poi lo ha portato in ospedale per tutte le cure del caso.