Malore dopo la sniffata, caccia al pusher che ha venduto la dose

Svolta nelle indagini sulla sospetta overdose che stava per costare la vita a una 18enne di Monfumo. Il sostituto procuratore Giulio Caprarola ha infatti aperto un fascicolo in cui si ipotizza il reato di lesioni in conseguenza di altro reato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'inchiesta per il momento è carico di ignoti ma ora è caccia a chi avrebbe rifornito la giovane di stupefacente. La ragazza si trova in prognosi riservata all'ospedale di Castelfranco. Un mix di stupefacenti, al momento questa sarebbe l’ipotesi più accreditata secondo le forze dell’ordine, che avrebbe causato un improvviso arresto cardiaco alla diciottenne. Il cuore della giovane non avrebbe retto all'assunzione di cocaina, psicofarmaci e oppiacei che in pochi istanti l’avrebbe tramortita lasciandola priva di sensi. Gli inquirenti hanno trovato in casa dello stupefacente, probabilmente quanto era avanzato dalla domenica di follie. L'attenzione degli inquirenti ora si sta concentrando su uno spacciatore della zona, sembrerebbe un persona intorno alle trentina, che avrebbe venduto gli stupefacenti alle ragazza e al suo amico.