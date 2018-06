La furia del maltempo si abbatte su Conegliano: città allagata in piena notte

CONEGLIANO Notte da incubo nella zona del Coneglianese. A partire dalle 3 di questa notte, numerose squadre di vigili del fuoco sono arrivate da tutta la provincia in aiuto delle decine di persone colpite dal maltempo.

Tantissimi gli interventi in zona Susegana (vicino alla Sme e in località Parè) dove si sono verificati diversi allagamenti a strade e scantinati. Le zone più colpite sono state quella di via Collalto, via Podgora e via del Marsiglion. Tra i tanti interventi dei vigili del fuoco nelle scorse ore, uno dei più significativi è stato lo svuotamento di un autorimessa di circa 300 metri quadri in via Collalto a Conegliano. Anche San Pietro di Feletto non è stata risparmiata dalla furia del maltempo che ha colto di sorpresa molti residenti svegliati in piena notte da un muro d'acqua che ha allagato in pochi minuti strade e case in città. Per adesso gli interventi effettuati dai pompieri sono circa una ventina, ma i danni a case e strade sembrano essere piuttosto ingenti.

