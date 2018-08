Il maltempo flagella la Marca, scoperchiata villa Olivi a Breda di Piave

TREVISO Dopo il caldo torrido ecco finalmente una ventata di frescura sotto forma di temporali, pioggia e vento forte. Una ventina in tutto gli interventi svolti dai vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso. A Breda di Piave le forti raffiche hanno scoperchiato villa Olivi. Una persona sorpresa dal temporale mentre si trovava a transitare in bici lungo la Restera a Casale sul Sile, in via Torre, è stata colpita da un ramo. Per il resto è stato il vento a creare problemi, principalmente per rami caduti a Silea, Breda di Piave e Maser. Una grondaia si è staccata ed è rimasta a lungo pericolante, a Vittorio Veneto, mentre alcuni cavi Enel rotti sono finiti sopra un tetto a Montebelluna.