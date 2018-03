PerTreviso plaude al piano neve: "Emergenza e disagi sotto controllo"

TREVISO "Le previsioni meteo avevano annunciato l'arrivo della neve con largo anticipo e la macchina organizzativa del Comune di Treviso non si è fatta trovare impreparata, limitando in maniera significativa i disagi arrecati dal maltempo". Così gli esponenti del gruppo PerTreviso commentano la buona riuscita delle operazioni del piano neve, cominciate nella serata di mercoledì, quando i funzionari dei Lavori Pubblici, Daniele Granello, e della Protezione Civile, Andrea Saccone, hanno dato il via al pretrattamento delle strade con due autocarri, predisponendo e caricando i mezzi spargisale per il giorno dopo. Questi ultimi si sono messi in moto alle 5,30 della mattinata di ieri, spargendo 450 quintali di sale in 350 dei circa 460 km di strade del territorio comunale, intervenendo prioritariamente nelle zone sensibili e di pericolo (cavalcavia, sottopassi, zona ospedale). Complessivamente i mezzi all'opera hanno percorso 1200 km, una distanza equivalente a quella che separa Treviso dall'estremo meridionale della penisola italiana.

L'emergenza e i disagi sono stati così tenuti agevolmente sotto controllo e oggi sono stati prevenuti con un ulteriore trattamento delle passerelle pedonali, per garantire la sicurezza di tutti, non solo della mobilità veicolare."Gli uffici tecnici, ancora una volta, si sono dimostrati, insieme ai volontari della Protezione Civile, una certezza su cui i nostri cittadini possono fare affidamento"