Maltempo: ipotesi sgombero ospedale, il sindaco di Motta smentisce

La forte ondata di maltempo che sta flagellando in queste ore la provincia di Treviso, preoccupa anche la zona dell'opitergino-mottense dove c'è massima attenzione per il livello dei fiumi Monticano e Livenza.

Nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 ottobre gli operatori dei Comuni di Oderzo e Motta hanno lavorato senza sosta per preparare i sacchi di sabbia da posizionare lungo gli argini dei due corsi d'acqua. Lunedì mattina il livello dei due fiumi era completamente sotto controllo. A preoccupare però è l'arrivo di un nuovo peggioramento previsto per il tardo pomeriggio di lunedì che potrebbe portare il Livenza a livelli di massima allerta. Se i venti di scirocco dovessero impedire al fiume di scaricare in mare, l'emergenza potrebbe estendersi anche al Monticano. Al momento a Motta di Livenza il livello dei corsi d'acqua è in lieve aumento ma resta di molto sotto le soglie di allerta. Il sindaco Alessandro Righi ha voluto smentire le voci di una possibile evacuazione dell'ospedale circolate nelle ultime ore. Queste le sue parole: «Come da accordi presi nel tavolo tecnico provinciale di lunedì mattina, l'ospedale e la casa di riposo di Motta al momento stanno solo trovando delle eventuali soluzioni per i pazienti che non possono essere dimessi. Per il momento non si parla assolutamente di alcuna evacuazione delle strutture. Nel primo pomeriggio ci saranno ulteriori tavoli tecnici per aggiornamenti e integrazioni anche in base a quanto sta succedendo a monte. L’allerta è alta ma al momento non c’è alcun allarme» rassicura il primo cittadino.

Anche a Oderzo l'amministrazione comunale si è attivata già nel fine settimana per limitare il più possibile i disagi legati al maltempo. Il sindaco Maria Scardellato sta tenendo monitorata la situazione in tutto il territorio comunale. «Al momento - dice - il livello del Monticano non desta alcuna preoccupazione. Dopo aver lavorato tutta la notte per disporre i sacchi di sabbia lungo gli argini, i nostri tecnici prevedono che la piena più preoccupante arriverà solo nel tardo pomeriggio o in serata. La speranza è quella che il Livenza riesca a scaricare in mare in modo che anche il Monticano possa continuare il suo naturale deflusso». L'allerta rimane molto alta ma per il momento nessuno dei due sindaci ha voluto diffondere inutili allarmismi. Dalla Regione intanto è arrivata una nota relativa all'innalzamento del fiume Meduna, principale affluente del Livenza. Dalla scorsa notte i livelli del corso d'acqua stanno crescendo a vista d'occhio. La situazione è costantemente monitorata alla luce delle previsioni che indicano ancora piogge abbondanti sull'area nel corso delle prossime ore.