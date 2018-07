Maltempo, Montebelluna fa la conta degli interventi

MONTEBELLUNA Alle ore 19.15 circa di giovedì 5 luglio il territorio di Montebelluna è stato colpito da un fortunale di pioggia e grandine molto intenso. Antonio Netto, responsabile della Protezione civile, ha subito attivato i volontari ed informato il sindaco Marzio Favero sullo stato di emergenza così da attivare le procedure necessarie a dare risposte alle diverse segnalazioni telefoniche ricevute dal centro di emergenza. La Protezione civile è intervenuta con l’aiuto fondamentale dei Vigile del Fuoco, Carabinieri, Polizia locale, Ufficio Tecnico, Enel e assieme hanno effettuato una serie interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza in città. Per le operazioni effettuate tra le 19.20 del 5 luglio e le 00.30 del 6 luglio sono state mobilitate 25 persone mentre nel corso della mattinata del 6 luglio 15 operai del Comune hanno proceduto con le operazioni di pulizia delle strade, rimozione delle ramaglie e ripristino dei semafori.

AZIONI COMPIUTI

via Giotto: albero in strada, linea elettrica e palo pubblica illuminazione divelti

via Trevignano: recinzioni varie da cantiere in strada della SPV

via Mercato Vecchio e via Foresto: ramaglie in strada

via Gramsci: alberi in strada

via Villette: recinzione cantiere divelta in strada

vial D’Amore: ramaglie in sede stradale

presa n. 20 Montello, via Buongiovanni: allagamento

via Consolata: allagamento

via Storta: allagamento sede stradale

via Anassilide: semafori e illuminazione in avaria

viale Bertolini: new jersey e segnaletica divelta

centro Montebelluna e Posmon: black out elettrico semafori

scuola elementare località Caonada: infiltrazione tetto con spostamento tegole

strada dorsale Montello (da Montebelluna a Santa Maria della Vittoria): ramaglie

presa n. 19: rimozione ghiaia e detriti

Caonada: danneggiamento tensostruttura per pattini a rotelle

centro Montebelluna e quartieri: rimozione bidoni spazzatura in strada

centro Montebelluna: ripristino materiale manifestazione in programma

Spiega il sindaco, Marzio Favero: “ Ancora un volta la Protezione civile di Montebelluna, Vigli del Fuoco, Carabinieri e Polizia locale hanno dimostrato di saper affrontare in modo immediato le emergenze causate da una calamità atmosferica. A tutti coloro che si sono adoperati è giusto esprimere un ringraziamento a nome dell’intera comunità di Montebelluna perché hanno saputo dar prova non solo di impegno, ma anche di professionalità. Vi sono stati diversi danneggiamenti, in modo particolare al patrimonio arboreo, ma anche alla scuola elementare di Caonada ed alcune famiglie purtroppo hanno dovuto attendere questa mattina per vedersi ripristinare la corrente elettrica a seguito del danneggiamento di un cavo elettrico in via Giotto a San Gaetano. L’interruzione è stata causata dal crollo di un albero che ha travolto il cavo Enel. Esprimo anche la mia solidarietà al Mosaico che ha investito per organizzare i Giovedì Musicali e purtroppo si è trovato nella condizione di dover sospendere prima dell’inizio la manifestazione a causa di questo evento atmosferico eccezionale. Fortunatamente, allo stato attuale almeno, pare che non si siano registrate problematiche gravi per i cittadini”.