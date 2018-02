Inizio di settimana all'insegna del maltempo: nevicate possibili anche in pianura

TREVISO Una nuova perturbazione in arrivo sul Veneto porterà, nella giornata di domani e durante la prima parte di martedì, precipitazioni estese in pianura e fitte nevicate in tutte le zone montuose del nostro territorio.

Ad annunciarlo sono i meteorologi dell'Arpav che, in accordo con la Regione hanno emesso un nuovo stato di attenzione per rischio neve e gelo non solo sull'arco alpino ma anche in alcune zone collinari e pianeggianti del Veneto. Secondo gli esperti infatti nelle prossime ore la neve potrebbe scendere fino a quote collinari, localmente anche in pianura sotto forma di pioggia mista a neve, con probabili accumuli nevosi di alcuni centimetri. Si segnala inoltre come il clima, particolarmente rigido, favorirà la formazione e la persistenza di ghiaccio su tutto il territorio regionale con grandi pericoli soprattutto sulla rete stradale della Regione. Nel lungo weekend di carnevale questo peggioramento delle condizioni meteo rischia di compromettere le grandi sfilate del lunedì e martedì grasso, a rischio rinvio in caso di precipitazioni troppo abbondanti. Un netto miglioramento del clima dovrebbe arrivare solo nelle prime ore di mercoledì 14 febbraio.