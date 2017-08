Violenti temporali sul Veneziano: roulotte e auto sfondate, strade bloccate

I temporali sono stati annunciati e puntuali sono arrivati nel pomeriggio di giovedì sul Veneziano. Il vento e la pioggia si sono fatti sentire in un primo momento soprattutto nella zona di Isola Verde e di Sottomarina, e in generale sul territorio di Chioggia. Poi si sono allargati anche a Jesolo e Cavallino-Treporti, oltre che a Caorle. Tutto il litorale è stato sferzato da raffiche impetuose che hanno abbattuto numerosi alberi.

Una quindicina all'inizio gli interventi dei vigili del fuoco per rami pericolanti o per alcuni tronchi a terra. Poi l'elenco si è allungato di molto mano a mano che la perturbazione raggiungeva altre zone. Ci sono strade completamente bloccate tra Jesolo e Cavallino-Treporti con alcune strutture ricettive, come villaggi e campeggi, che hanno subito pesanti danni dalla caduta degli alberi. E' il caso della zona di via delle Batterie, specie all'interno del campeggio Mediterraneo: "Si vede proprio la zona dove è passata una sorta di tromba d'aria - dichiara un testimone - ho visto almeno una trentina di auto danneggiate da alberi caduti e 7 o 8 caravan distrutti. Le tende neanche parlarne". I danni purtroppo appaiono molto pesanti. Disagi anche nella base della Croce Rossa di Jesolo, con gli ingressi quasi "ostruiti" per la caduta di tronchi. Problemi vengono segnalati anche nella zona circostante l'Aqualandia. Al parco acquatico ci sono state ripercussioni a gazebi e lettini. E' stato fuggi, fuggi dalle spiagge. Un albero avrebbe danneggiato di striscio un'auto a Passarella. Problemi anche per i soccorsi visto che le strade principali sono ostruite da tronchi. Problemi anche in zona Marina di Venezia. Traffico in tilt. Al lavoro febbrilmente anche protezione civile, forze dell'ordine e sanitari del 118. Alle 17 non si sarebbero segnalati feriti gravi sul territorio. Disagi ulteriori si sono registrati nella vicina provincia di Rovigo: per quanto riguarda l'area di Chioggia, interventi alle 16 di giovedì erano in corso all'altezza del villaggio Isamar, sulla Romea e in viale Mediterraneo. D'un tratto il cielo si è incupito e, sempre alle 16, le precipitazioni già in corso si sono fatte più persistenti anche sul Mestrino e a Venezia. Dove si è udito anche qualche tuono. Impressionanti alcuni video sulla violenza della pioggia con raffiche impetuose immortalate dai cittadini.