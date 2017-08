Il maltempo flagella la Marca: decine di alberi caduti, vigili del fuoco al lavoro

MOTTA DI LIVENZA Maltempo devastante nel pomeriggio di giovedì in tutto il Veneto e, in parte, anche nella provincia di Treviso. Intorno alle ore 16, i comuni più colpiti della Marca sono stati: Motta di Livenza, Chiarano,Cessalto, Meduna, Mansuè. Attualmente gli interventi effettuati dai vigili del fuoco sono circa una trentina e riguardano tutti il taglio o la messa in sicurezza di piante e alberi abbattuti dalla forza del vento.

Un fenomeno di grande violenza atmosferica, durato pochi minuti che sono comunque bastati per lasciare uno scenario apocalittico sulle strade della Marca. Un intervento particolare è avvenuto a Silea in via Callalta dove, per un platano caduto sopra un auto in transito, un uomo è finito al pronto soccorso in gravi condizioni. A Motta di Livenza gli interventi più importanti sono avvenuti in via Vittoria e in via Donegal dove diversi alberi sono caduti lungo la strada. Sono circa venti, al momento, i vigili del fuoco impegnati su tutto il territorio della provincia con cinque automezzi. Il loro lavoro andrà avanti ancora per diverse ore visto che al momento sono ancora una quindicina gli interventi che i soccorritori devono effettuare.