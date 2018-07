Maltempo in arrivo! stato di attenzione per tempo instabile e forti rovesci

TREVISO Oggi e domani in Veneto tempo instabile e previsione di temporali e rovesci, anche forti, prima in montagna e poi in pianura: il centro decentrato della protezione civile del Veneto ha dichiarato di ‘stato di attenzione’ per tutti i bacini idrografici, valido sino alla mezzanotte di domani 4 luglio. All’allerta per eventuali problemi idraulici alla rete secondaria e fognaria si aggiunge una avvertenza particolare per possibili fenomeni franosi per le aree dell’Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta Bacchiglione e Alpone, l’Adige Garda e Monti Lessini. Per la giornata di giovedì 5 Arpav prevede tempo instabile con schiarite al mattino, specie sulle zone montane, e frequenti addensamenti nuvolosi.