Cronaca Conegliano / Via dei Mille

Pioggia intensa e temporali nella Marca: Pontebbana allagata a Conegliano

I Vigili del Fuoco hanno operato in via dei Mille, in via Speranzon e soprattutto lungo la statale pontebbana, per cercare di svuotare un sottopasso allagato dall'acqua. Diversi anche gli scantinati e garage messi fuori uso in pochi minuti, sempre nella zona del coneglianese