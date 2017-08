Maltempo a Jesolo: turista tedesca colpita alla schiena da un tronco, ricoverata a Treviso

TREVISO E' stata portata in elisoccorso al Ca' Foncello di Treviso una turista tedesca di 42 anni che, nel pomeriggio di giovedì 10 agosto, si trovava nel camping Village Mediterraneo a Cavallino-Treporti.

A causa della furia del maltempo, che ha letteralmente devastato l'area, la donna (G.D. le sue iniziali) è stata ferita alla schiena dal tronco di un albero intorno alle ore 17.10, provocandosi serie ferite alla zona lombare. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte dei familiari che si trovavano vicino a lei nel momento in cui si è scatenata la furia del temporale. Da Treviso si è alzato in volo l'elisoccorso che ha recuperato la donna per portarla all'ospedale Ca' Foncello. Qui gli sono state fornite le prime cure da parte dei medici. Le sue condizioni sono gravi ma la donna non sarebbe in pericolo di vita. Un episodio molto simile era successo, pochi minuti prima, in via Callalta a Silea dove un albero si era abbattuto su una macchina che stava transitando in quel momento lungo la carreggiata.