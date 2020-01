Usa il reddito di cittadinanza per andare al bar, la moglie lo rimprovera e lui la picchia: processato

Abbastanza in difficoltà economica da avere diritto al reddito di cittadinanza. Ma i soldi del bonus sociale non li avrebbe mai utilizzati per contribuire a sbarcare il lunario quanto piuttosto per pagarsi le bevute al bar. E ai rimproveri della moglie lui avrebbe risposto picchiandola.

E' una lunga storia di maltrattamenti in famiglia quella di cui è protagonista un 45enne residente a Treviso. L'ultimo episodio sarebbe avvenuto qualche giorno fa e gli è costato un nuovo arresto. Comparso giovedì mattina, 30 gennaio, davanti al gip Gianluigi Zulian per l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia l'uomo ha preferito non rispondere alle domande del giudice. Malgrado questo ha ottenuto la scarcerazione: il giudice per le indagini preliminari infatti ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento. Ma ora rischia di perdere il diritto a ricevere il reddito di cittadinanza: i controlli per verificare che abbia i requisiti per percepirlo sarebbero già in corso. Per le botte alla convivente il 45enne due anni fa aveva patteggiato una condanna a cinque mesi, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Grazie alla condizionale era stato rimesso in libertà e si era riappacificato con la donna. I due erano tornati a vivere insieme e lei si era persuasa che lui potesse cambiare. Ma dal vortice del vizio del bere non è mai uscito e poco dopo ha iniziato ad essere quello di sempre: ubriaco e violento.