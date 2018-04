Giovani scatenati fuori dalla discoteca: residenti sul piede di guerra

SAN BIAGIO DI CALLALTA Una città ostaggio della movida giovanile: è questa l'immagine che sembra emergere ascoltando le dichiarazioni dei residenti del comune di San Biagio che, ormai da diversi anni, continuano a lamentarsi per il comportamento di centinaia di giovani fuori controllo all'uscita della storica discoteca Supersonic, lungo la Postumia.

A raccogliere le voci dei cittadini infuriati è il "Gazzettino di Treviso" che racconta come negli ultimi anni la movida notturna si sia concentrata soprattutto il venerdì sera, in concomitanza con l'evento dedicato alla musica latino-americana "Mamacita". Una serata che, ogni weekend, registra il tutto esaurito mandando in tilt il centro cittadino che si trova proprio a pochi metri di distanza dal locale. Per chi vive lungo la Postumia, la notte tra il venerdì e il sabato si è tramutata in un incubo costante: giovani in strada fino all'alba, musica a tutto volume dalle autoradio, bottiglie rotte e sesso nelle automobili parcheggiate a bordo strada. Una situazione che molti residenti non sono più disposti a tollerare. I cittadini sarebbero pronti nei prossimi giorni a presentare un esposto e una raccolta firme indirizzata al sindaco per provare a mettere fine a un fenomeno ormai del tutto fuori controllo. Fino alle 6 del mattino il piazzale della chiesa, le stradine laterali lungo la Postumia e le piazze del centro sono invase da giovani molesti che tengono svegli i residenti in cerca di riposo prima di tornare al lavoro il mattino seguente. Finora nulla è stato fatto per riportare la situazione alla normalità ma, l'imminente arrivo delle elezioni comunali, potrebbe portare l'amministrazione a una serie di importanti provvedimenti anti-movida per tutelare gli abitanti del centro cittadino.