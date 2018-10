Aggredita nel parcheggio del Panorama: mamma finisce in ospedale

Erano le 18.40 di lunedì 15 ottobre quando una donna araba di 35 anni, con il figlio in braccio, è stata aggredita nel parcheggio del Panorama di Treviso, in Strada Ovest.

Come riportato dal "Corriere del Veneto", la signora stava aspettando il marito a pochi metri di distanza dalla caffetteria del supermercato quando un trentenne africano le si è avvicinato alle spalle e ha provato a strangolarla stringendole intorno al collo il fazzoletto tradizionale che la donna araba aveva avvolto in testa. La trentacinquenne, nonostante lo choc dell'aggressione, è riuscita a chiedere aiuto e, per sua fortuna, un pensionato trevigiano si è accorto di quanto stava accadendo e ha provato a fermare l'aggressione. Il trentenne africano era però totalmente fuori controllo e, dopo aver preso a calci le borse della spesa dell'anziano trevigiano, ha scaricato la sua furia contro alcune biciclette parcheggiate vicino all'ingresso del supermercato. Inutile però ogni tentativo di fuga. Gli agenti della polizia locale intervenuti sul posto l'hanno fermato pochi minuti dopo per poi portarlo negli uffici della Questura con l'accusa di lesioni aggravate. La trentacinquenne aggredita è stata invece trasportata in ambulanza al Ca' Foncello dove è stata affidata alle cure del personale medico. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Il suo aggressore invece se l'è cavata con una semplice denuncia per lesioni.