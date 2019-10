Malata di cancro muore a 38 anni, cinque giorni dopo aver partorito

Un'altra giovane mamma sconfitta dalla malattia pochi giorni dopo il parto. Demet Turkkaan è morta lo scorso 22 ottobre all'ospedale di Trieste, cinque giorni dopo aver dato alla luce la sua bambina.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" Demet era nata a Smirne, in Turchia, e dopo gli studi aveva lavorato come giornalista per la Cnn turca. L'incontro con Salvatore, soldato del Cimic di Motta di Livenza, le aveva letteralmente cambiato la vita. Nel 2015 la coppia si era sposata dopo una breve frequentazione con una splendida cerimonia nella cattedrale di Altamura in Puglia. Dopo il matrimonio la coppia si era subito trasferita nella Marca e Demet aveva rinunciato al lavoro pur di stare vicina al marito. Sembrava una vita perfetta la loro almeno fino a 2 anni fa quando alla giovane donna è stato diagnosticato un cancro. Nonostante la malattia, Demet è rimasta incinta e, nei mesi della gravidanza, ha lottato con tutte le sue forze per riuscire a dare alla luce la sua piccola, nonostante i dolori della malattia. A metà ottobre la piccola Alessia è venuta al Mondo ma la sua mamma è riuscita ad abbracciarla e conoscerla solo per pochi giorni. Il 22 ottobre il suo cuore ha smesso di battere per sempre. I funerali sono stati celebrati in forma privata nella giornata di martedì 29 ottobre.