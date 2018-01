Gravidanza naturale da record: trevigiana partorisce per la terza volta a 56 anni

CASALE SUL SILE Se non è un miracolo, poco ci manca perché anche i medici dell'ospedale di Mestre non credevano ai loro occhi quando hanno visto una mamma trevigiana portare a termine con successo, nelle scorse ore, la sua terza gravidanza naturale all'età di 56 anni.

L'episodio risale agli ultimi giorni del 2017 quando, nella sala parto dell'ospedale di Mestre, hanno fatto il loro ingresso una signora trevigiana residente a Casale sul Sile e il suo compagno sudamericano, più giovane di lei di ben 17 anni. La donna è arrivata in pronto soccorso con doglie e contrazioni molto forti. Quando i medici l'hanno preparata per il parto sono rimasti di sasso dopo aver letto l'età anagrafica della signora. Al termine di un travaglio perfettamente nella media, la signora trevigiana ha dato alla luce la piccola Beatriz, una bellissima neonata che ha subito goduto di ottima salute: appena nata pesava infatti oltre tre chili ed era lunga 47 centimetri. Per la donna non era il primo parto bensì il terzo visto che in passato aveva dato alla luce altre due bambine che oggi hanno 28 e 34 anni, avute da una precedente relazione. Con l'avanzare degli anni la donna aveva conosciuto il nuovo compagno e, credendo ormai di essere avviata alla menopausa, non aveva preso minimamente in considerazione l'ipotesi di rimanere incinta. Alla scoperta del lieto evento, la coppia ha deciso di tenere il pargolo e così uno splendido regalo di Natale è arrivato sotto l'albero di questa fortunata mamma trevigiana che per l'occasione ha riabbracciato anche le altre sue due figlie entusiaste di poter avere una nuova sorellina da coccolare e amare durante le feste.