Nuovi voli per il Canova: in arrivo il Treviso-Manchester

TREVISO Marca trevigiana più vicina all'Inghilterra. Ryanair ha annunciato oggi tre nuove rotte dall'Italia verso la città di Manchester. Anche l'aeroporto Canova di Treviso avrà la sua tratta verso il "borgo" metropolitano del Regno Unito da mezzo milione di abitanti - come riporta "La Tribuna di Treviso". Tre voli a settimana dal Canova a partire da giugno. Preparatevi a partire subito per scoprire la Cattedrale gotica - o magari quella sportiva dell'Old Trafford - perchè fino alla mezzanotte di domenica 28 gennaio la compagnia irlandese ha annunciato maxi-sconti sui social.