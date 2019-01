Gira nudo nel parcheggio del supermercato: maniaco arrestato

E' entrato in azione la sera del 31 dicembre, proprio nel momento in cui tantissime famiglie con bambini al seguito stavano finendo le ultime compere in vista del cenone di fine anno.

Il parcheggio dell'Interspar di via Schiavonesca Priula a Montebelluna era pieno di clienti quella sera, rimasti scioccati dalla visione di un uomo che, all'improvviso, ha iniziato a girare tra le auto in sosta mostrando ai passanti le parti intime. Il maniaco ha rischiato di essere linciato dai genitori dei bambini che non si aspettavano di vedere un uomo nudo aggirarsi nel parcheggio. Il folle esibizionista, un cinquantenne originario di Cittadella, è stato immobilizzato dal responsabile della Protezione civile di Montebelluna che si trovava proprio a pochi metri di distanza dal parcheggio. Sul posto sono intervenuti, pochi minuti dopo, anche i carabinieri che hanno provveduto ad arrestare l'uomo portandolo in cella di sicurezza dove resterà fino al 3 gennaio in attesa dell'udienza di convalida. Per un gesto così eclatante il cinquantenne rischia di ricevere una pena esemplare.