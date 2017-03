Martedì a Montebelluna si celebra la Giornata nazionale in ricordo delle vittime di mafia

MONTEBELLUNA L'associazione Libera, in collaborazione con il Comune di Montebelluna, socio di Avviso pubblico, promuove per martedì 21 marzo un evento che commemora le vittime della mafia.

L'evento, organizzato proprio in occasione della giornata nazionale in ricordo delle vittime di mafia si terrà alle 16.30 in piazza Selese. Parteciperanno il sindaco Marzio Favero e il delegato del sindaco sul tema, Antonio Romeo che spiega: "Promuoviamo anche quest'anno questa iniziativa in cui saranno letti i nomi delle tante persone che sono state vittime di mafia. E' un'occasione non solo per ricordare ma anche per porre attenzione su un fenomeno, spesso nascosto, ma molto più presente di quanto si immagini".