Manildo apre le Officine di Treviso al suo elettorato: "Il meglio deve ancora venire"

TREVISO Giovanni Manildo continua a preparare il suo secondo tempo alla guida di Treviso e, per inseguire la speranza della rielezione alle prossime elezioni comunali, presenta una delle sue più importanti dichiarazioni d'intenti a "Officine", l'evento andato in scena per l'intera giornata di domenica e che ha visto la partecipazione di centinaia di trevigiani accorsi per ascoltare il progetto della Treviso 2018-23.

"Il meglio deve ancora venire" dichiara più volte Manildo alla folta platea di Officine. "In questi anni abbiamo iniziato a lavorare per il vero cambiamento della città facendo prima il necessario, poi il possibile e alla fine insieme ci ritroveremo a fare ciò che mai avremmo pensato prima" ha commentato il primo cittadino. "Officine Treviso è il luogo dove abbiamo riacceso il motore del rilancio del cambiamento, il luogo dove le risposte alle domande prendono forma. In un’ex officina che è memoria storica di questa città ci siamo incontrati, ci siamo seduti al tavolo e abbiamo lavorato per il bene della nostra città. Più parcheggi, più attenzione agli anziani, più legalità e sicurezza non sono promesse, ma un impegno che ci vogliamo prendere con i cittadini. Sogniamo una Treviso orgogliosa, ma soprattutto che i trevigiani siano orgogliosi della propria città" ha concluso il sindaco che ha voluto leggere alla platea una lettera inviatagli da una studentessa liceale, ormai prossima alla maturità, desiderosa di vivere in una città dove i trevigiani potessero essere fieri di abitare un centro pieno di servizi e opportunità. "Il nostro secondo tempo alla guida di Treviso vuole rispondere proprio alle esigenze di questi ragazzi" ha concluso Manildo "perché saranno loro, un domani, ad avere in mano il futuro della nostra meravigliosa città".