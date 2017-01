Il sindaco Manildo ai panevin. A Santa Bona faville positive: "Occasione per fare comunità"

TREVISO Oltre un migliaio di persone hanno preso parte nella serata di giovedì al tradizionale rito di accensione del panevin. Con loro il sindaco di Treviso Giovanni Manildo, che accompagnato dal vicesindaco, da alcuni assessori e consiglieri comunali ha fatto tappa nei diversi quartieri dove ha acceso i falò. Il tour del sindaco è iniziato a Borgo Furo di Santa Bona - dove come da tradizione il gruppo Euroscout ha allestito anche un ricco banchetto con pinza, the caldo, brulé e l’immancabile musetto – per toccare poi San Bartolomeo e concludersi a Sant’Angelo. A Selvana, San Lazzaro, San Giuseppe e a Fiera a portare il saluto del sindaco sono stati rispettivamente gli assessori Anna Caterina Cabino insieme al consigliere Ivan Celotti, il vicesindaco Grigoletto insieme ai consiglieri Tocchetto, Pelloni e Rocco, Michielan insieme al consigliere Zuliani e presso il falò delle Case Piavone la consigliera comunale Antonella Tocchetto con il consigliere Nicolò Rocco.

"E’ sempre una festa la sera dei panevin. Festa che l'amministrazione ha voluto sostenere in particolare con le iniziative rivolte ai bambini. Un’occasione per stare insieme e ritrovare quel senso di comunità che è proprio della nostra città e della nostra provincia – dichiara il sindaco di Treviso Giovanni Manildo – E’ questa comunità che lavora, produce ed è viva che ci rende orgogliosi di vivere in questo luogo". Faville? Buone a ponente al pan e vin di Santa Bona, fanno presagire un buon anno.

