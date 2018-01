Porta Altinia: Manildo incontra i residenti, nuovi progetti in arrivo per il quartiere

TREVISO Un nuovo incontro con il Prefetto per chiedere di rafforzare, come previsto dal Patto per la sicurezza, la collaborazione tra le diverse forze di polizia. Il sindaco Giovanni Manildo, ospite giovedì sera dell’associazione Porta Altinia, ha raccolto nuove indicazioni provenienti dai residenti del quartiere.

Secondo i dati forniti nelle scorse ore dal vicesindaco e assessore alla sicurezza Roberto Grigoletto sono stati 75 gli interventi congiunti eseguiti nella zona; 56 gli interventi diretti eseguiti dalla locale grazie anche alle segnalazioni provenienti dal controllo di vicinato. Un risultato quest’ultimo che conferma la bontà del percorso avviato per la sicurezza partecipata. I vigili inoltre svolgono quotidianamente l’attività di apertura e chiusura dei cancelli. Di recente nella zona è stato applicato anche il primo daspo urbano che ha visto l’allontanamento di un cittadino moldavo trovato in stato di ubriachezza.

“I dati dell’attività congiunta delle forze dell’ordine sono confortanti – fa sapere il primo cittadino – così come quelli relativi al contrasto alla microcriminalità. A breve con il vicesindaco incontreremo il Prefetto per chiedere una maggiore comunicazione tra i soggetti incaricati dell’ordine pubblico”. Inoltre sentito il comandante della polizia locale Maurizio Tondato nuovi controlli verranno effettuati per il corretto rispetto dell’ordinanza anti-alcol presso le attività della zona. Allo studio anche il posizionamento di una nuova telecamera di videosorveglianza in via Orioli dove i residenti lamentano problemi legati alla sosta. “Interverremo e sanzioneremo chi non rispetta le regole”, ha detto lapidario il primo cittadino.

Il restyling della piazza

Tra gli argomenti all’ordine del giorno anche il nuovo progetto per il rifacimento di piazza Giustinian – Recanati. Un intervento per il quale è già in corso uno studio da parte degli uffici dell’assessore alla cura e al benessere urbano Ofelio Michielan il cui costo è di circa 85mila euro. Un intervento che troverà spazio già nella prossima variazione al piano triennale delle opere 2018 – 2020. “L’invito che faccio ai cittadini – ha detto l’assessore – è di farmi avere delle proposte affinché il progetto che verrà realizzato possa essere quanto più rispondente possibile a chi nella piazza abita e vive”. Un intervento quello della piazza che arriverà subito dopo la realizzazione del nuovo piano per l’illuminazione della città. Le luci della piazza sono state inserire nel grande piano di risistemazione dell’infrastruttura luce.

Il progetto per l’illuminazione pubblica

Il sindaco è poi intervenuto illustrando il nuovo progetto di rifacimento dell’intera illuminazione pubblica. "La luce è il primo presidio di sicurezza: la nuova infrastruttura luminosa consentirà di aumentare sicurezza, bellezza e decoro in ogni angolo della città", ha detto Manildo.



Le attività commerciali

A dare i dati dell’avvio con successo di Campagna Amica, il mercato coperto di Coldiretti, è stato l’assessore alla crescita e allo sviluppo Paolo Camolei: “Dall’apertura sono stati 10mila gli scontrini emessi e molte altre le presenze, una trentina gli incontri formativi realizzati e 350 le persone che hanno preso parte a questi incontri”. L’assessore è inoltre a lavoro per il recupero di alcuni immobili storico dell’area, prendendo contatti direttamente con i proprietari.