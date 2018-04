Verde, solidale, ciclabile sicura e illuminata: "Continuiamo a metterci il cuore"

TREVISO “Continuiamo a metterci il cuore…”è l’impegno con cui Giovanni Manildo si candida per continuare ad amministrare con passione e amore la città di Treviso. Il Patto del candidato sindaco con tutti i trevigiani riparte da una città ancora più verde, solidale, ciclabile, sicura e illuminata. Temi da sempre al centro del programma amministrativo che trovano spazio nella nuova campagna di affissioni lanciata da Manildo.

“In questi anni abbiamo dotato la città di oltre 35 telecamere di sicurezza, nuovi agenti sulle strade, due unità cinofile e una nuova rete tra le forze dell’ordine grazie al patto per la sicurezza e al controlli di vicinato. Vogliamo fare ancora di più: il nuovo bando per l’illuminazione pubblica prevede la sostituzione di tutto il sistema di illuminazione cittadino. Si parla di 15mila nuovi punti luce.

Treviso in questi anni – prosegue Manildo - ha pensato più e meglio ai bisogni delle persone in difficoltà: oltre il 24 per cento della spesa è andata ai servizi sociali; 1 milione è stato destinato all’ assistenza domiciliare e oltre 150 alloggi sono stati risistemati per i trevigiani. A questo si devono aggiungere i vantaggi derivanti dalla riduzione dei livelli di indebitamento dell’ente che passano da 61 milioni a 19: risorse liberate per aumentare i servizi al cittadino. Questi numeri parlano dell’impegno di questi anni ma sono anche un promessa per il futuro: “Abbiamo fatto molto - è lo slogan di Manildo – faremo ancora di più”.

Per esempio sul fronte del verde pubblico dove la politica dell’amministrazione è sempre stata quella di piantare più alberi di quelli che vengono rimossi. “Vorremmo arrivare a piantare 500 alberi, a erogare ancora più ecoincentivi per le famiglie che intendono cambiare l’auto o la caldaia e continuare a finanziare, oltre a quelli già realizzare, interventi contro gli allagamenti”, chiude il candidato sindaco.