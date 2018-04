Tangenziale, Treviso e Paese scrivono a Zaia per un tracciato comune

TREVISO Rendiconto amministrativo verso la conclusione. Martedì 3 e giovedì 5 aprile si terranno gli ultimi due appuntamenti nei quartieri della città. Un calendario di sette incontri pensato dall'amministrazione comunale per informare i cittadini sui progetti e le iniziative realizzate nei cinque anni di mandato. “Abbiamo voluto incontrare i cittadini nei quartieri della città perché riteniamo che il compito di un amministratore sia di fornire a tutti gli strumenti per comprendere da vicino le decisioni dell'amministrazione, i progetti in corso, gli interventi in programma - dichiara il sindaco di Treviso Giovanni Manildo - Per questo è importante partecipare: riteniamo che per scegliere sia necessario prima di tutto conoscere, essere informati. E ogni buon amministratore deve mettere i suoi cittadini nelle condizioni di esserlo”.

Martedì 3 aprile alle ore 20:30 l'incontro 'Treviso, tutta una città' è dedicato al quartiere di San Giuseppe dove grazie ai nuovi collegamenti ciclabili ciclisti e pedoni possono finalmente arrivare in centro storico in sicurezza. Tra i temi che verranno affrontati anche il IV lotto della tangenziale per cui il sindaco Manildo ha già preso carta e penna per scrivere al Governatore del Veneto Luca Zaia. Dopo anni di stallo infatti il sindaco, in accordo con il primo cittadino di Paese, ha proposto un tracciato comune tra amministrazioni in grado di contemperare le esigenze di necessità dell'intervento e sostenibilità dell'opera, arrivando così alla chiusura della conferenza dei servizi. Trattandosi di un'opera di impatto regionale il tema risorse compete ovviamente all'ente presieduto dal Governatore Zaia: da tempo i comuni interessati al quarto lotto sono in attesa di ricevere risposte. Un'opera più volte indicata come necessaria proprio per le sue ricadute su un territorio ampio come quello regionale. Giovedì 5 aprile alle ore 20:30 l'incontro conclusivo sarà dedicato agli interventi realizzati nei quartieri di San Zeno e San Lazzaro.