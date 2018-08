Spaccia hashish nel boschetto degli Alpini, arrestato un 17enne

MANSUE' Operazione anti-droga dei carabinieri di Fontanelle nella tarda mattinata di mercoledì, poco dopo le 11, a Mansuè all'interno dell'area del "boschetto degli Alpini": un 17enne italiano, residente in zona e maggiorenne tra pochi mesi, è stato trovato con dieci ovuli di hashish, pronti per essere spacciati, mentre altri 80 grammi di droga sono stati trovati nell'abitazione in cui vive, con i genitori. La Procura per i minori, al termine degli adempimenti, ha disposto per il giovanissimo gli arresti domiciliari. E' ora al vaglio degli investigatori il reale giro di spaccio gestito dal ragazzo.