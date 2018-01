Male incurabile uccide padre di 43 anni, lascia moglie e due bimbi piccoli

MANSUE' Grande cordoglio in queste ore a Baselghelle di Mansuè per l'improvvisa scomparsa di Cristiano Altinier, ad appena 43 anni d'età, morto nel giorno dell'Epifania dopo una lunga battaglia contro un tumore, un male incurabile che non gli ha lasciato scampo. L'uomo lascia la moglie, Matilde, e due figlioletti di 3 e 7 anni, Mattia e Thomas.

Il 43enne, dipendente della Friul Intagli di Pordenone, aveva scoperto la massa tumorale durante un controllo medico, svolto a causa di uno strano dolore ad una gamba. Purtroppo, come spesso accade, le terapie non sono servite a nulla. Il funerale si svolgerà oggi, martedì, alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale di san Giorgio di Baselghelle. Oltre a moglie e figli, Cristiano lascia anche il padre, Agostino, e la madre, Maristella.