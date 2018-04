Dramma del male di viveve a Mansuè, 52enne si toglie la vita

MANSUE' Tragedia del male di vivere mercoledì mattina a Mansuè, all'interno di un'abitazione di via Bosche. Una donna di 52 anni, sposata e casalinga, si è tolta la vita, impiccandosi con una sciarpa all'interno del garage attiguo alla residenza in cui viveva, con la famiglia. A spingere la 52enne al gesto estremo sarebbe stata la depressione. Sul posto sono intervenuti gli infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Giunti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.