Rotoballe di fieno si incendiano durante il trasporto, al lavoro i vigili del fuoco

Misterioso incendio, nella tarda mattinata di oggi, martedì, poco dopo le 12, a Baselghelle di Mansuè, all'incrocio tra via Cornarè e via San Giorgio. Le rotoballe di fieno sistemate su un rimorchio, trainato da un trattore, si sono incendiate per cause in corso di accertamento: buona parte di queste sono andate distrutte dalle fiamme. Intervenute sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Motta di Livenza, un'autobotte dal distaccamento di Conegliano oltre alla polizia locale di Mansuè. La situazione è tornata alla normalità solo nel primo pomeriggio. Non si sono fortunatamente registrati feriti o intossicati.