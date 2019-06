Precipita da sette metri, muore operaio trevigiano di 62 anni

Tragedia sul lavoro nel mantovano, a Viadana, nella mattinata di oggi, mercoledì. Antonio Gobbo, 62 anni, di Paese, è precipitato da un'altezza di circa sette metri ed è morto sul colpo. L'episodio è avvenuto poco dopo le 11. L'uomo, dipendente di una ditta specializzata, stava eseguendo la manutenzione al comignolo di un impianto di biogas presso un'azienda agricola in via Argine Oglio: improvvisamente il cestello su cui si trovava si è staccato ed è precipitato al suolo. Purtroppo del tutto inutili sono stati i soccorsi: troppo gravi le lesioni riportate. Sul posto sono intervenuti, per gli accertamenti del caso, i carabinieri della Compagnia di Viadana. Gobbo viveva con la famiglia in via Montello a Paese: era socio di un'azienda, con sede in Croazia, specializzata nella manutenzione di impianti di biogas.