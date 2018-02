Alle Manzoni di Vittorio Veneto i bambini costruiscono da soli le maschere di Carnevale

VITTORIO VENETO Alunni a lezione di…maschere di carnevale. Nel 2017 la scuola elementare “Alessandro Manzoni” di Vittorio Veneto partecipò alla sfilata vittoriese organizzata dall’associazione Carnevali di Marca allestendo un carro allegorico che trasportò per le vie del centro città alunni mascherati da vari tipi di frutta o verdura, a coronamento di un progetto didattico sulla sana e corretta alimentazione. Nel corrente anno scolastico, gli allievi della stessa scuola primaria sono stati impegnati in laboratori sulla lavorazione della cartapesta, che sono serviti a costruire le maschere con le quali oltre 110 alunni sfileranno nel pomeriggio di domenica 11 febbraio a Vittorio Veneto: un numero in aumento rispetto alla novantina abbondante dell’anno scorso.

Il tema del carro allegorico di quest’anno è legato al progetto didattico della lettura e si intitola “Anche gli alieni leggono”. Luigi Dorigo, storico esponente del consiglio direttivo dell’associazione Carnevali di Marca, e Dario Corazza del gruppo “Chions Tuttinsieme”, altrettanto storico partner dei Carnevali di Marca, hanno insegnato agli allievi della Manzoni, nelle loro aule, a realizzare maschere in cartapesta in previsione dell’ormai imminente sfilata. Preziosissima, naturalmente, è stata la collaborazione delle maestre della Manzoni, alle quali si affianca il lavoro di​ molti genitori.

Il progetto, nato quasi per gioco, è diventato “pilota” per altre scuole che vorranno provare a creare da sole le loro maschere di carnevale, come auspica l’associazione Carnevali di Marca che da sempre promuove ed auspica una partecipazione attiva delle scuole di ogni ordine e grado agli spettacoli carnevaleschi. Il carro della “Manzoni” di via Marcinelle sarà uno dei protagonisti alla sfilata allegorica di domenica 11 febbraio dalle 14.30 nelle strade del centro di Vittorio Veneto.