Torna la maratona alle piscine comunali in occasione della Giornata dell'autismo

MONTEBELLUNA Dopo il successo dello scorso anno, Montebelluna torna accanto a grandi città per promuovere l’integrazione sociale delle persone diversamente abili ed in particolare la tutela dei diritti dei bambini e adolescenti autistici. In occasione della giornata mondiale dell’autismo sabato 24 e domenica 25 Marzo , torna in 10 città italiane la terza edizione dell’Ab-bracciata Collettiva, la maratona di nuoto di 30 ore consecutive organizzata dalla Cooperativa Sociale ONLUS TMA.

Ad aderire anche la città di Montebelluna dove l'iniziativa si terrà presso la piscina Comunale “Chiara Giavi” dalle 7.30 di sabato 24 marzo e continuerà, per tutto il giorno e la notte, fino alle 13:30 di domenica 25 marzo. Chi decide di prendere parte all’evento può contribuire nuotando, galleggiando, stando in corsia per un minimo di 15 minuti insieme ai ragazzi speciali che svolgono la Terapia Multisistemica in Acqua (TMA) durante tutto l’anno.

Tutti i partecipanti dovranno comunicare il proprio nome e i metri percorsi in vasca all’assistente bagnante. Per la partecipazione è un'offerta libera e la somma raccolta, detratti i costi per l’organizzazione dell’evento, sarà devoluta interamente alle famiglie che hanno meno opportunità economiche per o dare loro la possibilità di fare la TMA che promuove il metodo innovativo Caputo-Ippolito, durante l’anno. I metri nuotati da ciascun partecipante simboleggiano il tentativo di avvicinarsi alle problematiche connesse alle famiglie dei bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Un modo per condividere con loro una piccola parte del percorso della loro vita, un modo per “ab-bracciare” le loro cause finalizzate al riconoscimento dei diritti dei loro bambini speciali, spesso negati. Un segno di vicinanza e di condivisione attraverso lo sport che riesce ad abbattere le barriere e a rendere tutti uguali.

In particolare il nuoto e l’attività in acqua, attraverso la TMA metodo Caputo Ippolito, offre grandi opportunità di integrazione e di rieducazione. Spiega l'assessore allo sport, Elisa Gobbo: “Dopo il successo dello scorso anno, viene riproposta questa iniziativa che ha lo scopo di sostenere l’integrazione con le persone disabili, e in particolare per chi soffre di autismo. In questo modo Montebelluna si conferma città sensibili e vicina alle esigenze dei disabili e promotrice dello sport accanto alle molte realtà associative locali che propongono attività sportive per i diversamente abili”. L'iniziativa sarà accompagnata da altri eventi: il taglio del nastro della manifestazione è fissato alle 9.30 con i bambini della scuola di Caonada. Per l'edizione di quest'anno partecipa che sport Life con una staffetta integrata TMA in programma sabato 24 marzo alle 10.30, mentre alle 21.30 ci sarà lo spettacolo della campionesse italiane di Master nuoto sincronizzato. Domenica, invece, alle 10.00 ci saranno i Giochi senza barriere con le famiglie TMA la scuola Saccardo e alle 11.00 il salute delle autorità, mentre alle 13.30 il pranzo su prenotazione.

E' possibile contribuire all'iniziativa anche con l'acquisto di uova di Pasqua il cui ricavato sarà destinato a supportare il TMA. La Terapia Multisistemica in Acqua è una terapia sviluppata in ambiente naturale con un modello teorico di riferimento e una metodologia strutturata attraverso fasi, che utilizza inoltre metodiche cognitive, comportamentali, relazionali e senso motorie. Tale terapia si rivolge ai soggetti con autismo, disturbo pervasivo dello sviluppo e disturbi della comunicazione. Si svolge in una piscina pubblica (setting naturale) ed ha scopi espliciti e scopi impliciti. Gli scopi espliciti, che tra l’altro danno forma all’attività, sono l’insegnare a nuotare e sapersi adeguare alle regole della piscina.