Novità per l'alimentare: nella Marca progetto sperimentale per la semplificazione dell'autocontrollo

TREVISO Un vero progetto pilota sperimentale per la semplificazione del sistema di autocontrollo nelle microimprese alimentari. A condurlo è l’Ulss 2 Marca trevigiana con l’obiettivo, se i risultati saranno quelli sperati, di estenderlo a tutte le province venete. Il progetto, presentato mercoledì presso il Dipartimento di prevenzione dell’Ulss 2, andrà a semplificare le procedere ex Haccp a circa 7.000 imprese alimentari tra panifici, gelaterie, bar, ristoranti, trattorie, agriturismi, macellerie, pescherie, botteghe di generi alimentari e diverse altre tipologie. Soggetti attuatori di questa vera rivoluzione il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Ulss 2, l’Istituto zooprofilattico delle Venezie e le associazioni di categoria della provincia di Treviso.

Alla presentazione del nuovo percorso virtuoso di semplificazione sono intervenute le rappresentanza delle associazioni imprenditoriali trevigiane oltre a Francesco Benazzi, direttore Generale Azienda ULSS 2, Stefano De Rui, Coordinatore Provinciale Servizi Veterinari e SIAN - Azienda ULSS 2, Giuseppina Girlando, Direttore Servizio Igiene Alimenti - Distretto di Treviso - Azienda ULSS 2 e Michela Favretti, Veterinario Dirigente laboratorio di tecnologie alimentari - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

“Fino ad oggi la sicurezza alimentare dei prodotti commercializzati o somministrati doveva essere dimostrata con l’adozione obbligatoria del sistema HACCP di cui tanti ne parlano e pochissimi ne conoscono la portata – ha sottolineato il DG Francesco Benazzi - Di fatto questo ha comportato l’adozione di volumi di carta e la registrazione quotidiana di dati spesso scontati ed inefficaci in un’azienda di piccole dimensioni. E’ stato dimostrato che questi sistemi complessi non portano ai risultati attesi in termini di sicurezza alimentare, anzi distolgono energie importanti alle imprese.

A tal proposito l’Azienda ULSS 2 “Marca Trevigiana” raccogliendo le indicazioni del proprio personale tecnico, sostenute dal parere dell’Agenzia Europea sulla Sicurezza Alimentare (EFSA) ha adottato nel luglio di quest’anno la delibera n. 1298 sulla semplificazione dell’autocontrollo nelle imprese alimentari. I nostri operatori aiuteranno gli imprenditori in questo percorso virtuoso. In altre parole il nostro ruolo sarà di controllo per una prevenzione e formazione dei soggetti coinvolti e non certo di sanzione fine a se stessa”.

IL PROGETTO :

- Viene istituito un “Sistema a Rete” tra il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’azienda ULSS 2, le organizzazioni di categoria, le imprese e l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie;Il complicato manuale dell’HACCP con tutte le conseguenti registrazioni quotidiane sarà sostituito da un manuale di buoni prassi igieniche condiviso tra i Servizi competenti dell’Azienda ULSS 2, le organizzazioni di categoria e gli operatori del settore;

- L’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana metterà a disposizione le proprie competenze per la prima formazione ai tecnici delle organizzazioni di categoria che supporteranno i propri assistiti nella gestione dell’impresa non solo sotto il profilo fiscale, ma anche igienico sanitario e di sicurezza alimentare;

- L’Azienda ULSS 2 Marta Trevigiana metterà a disposizione altresì le proprie competenze, se necessario, affiancando le organizzazioni di categoria nella formazione e accompagnamento dei gestori di imprese alimentari;

- L’impegno formativo richiesto alle aziende sarà essenziale (3 ore), pratico ed altamente specializzato a cui seguirà un aggiornamento periodico (annuale);

- In questa fase sperimentale (3 anni) il sistema dei controlli da parte dell’Azienda ULSS sarà improntato sulla verifica dell’efficacia del sistema piuttosto che sul perseguimento della banale irregolarità;

- L’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana presiederà il tavolo di concertazione con gli Enti sopra citati per la valutazione di eventuali percorsi di miglioramento.

“Gli operatori delle imprese di produzione e di somministrazione degli alimenti, saranno sollevati dagli adempimenti burocratici pesanti, onerosi e soggetti a rischio sanzioni e potranno dedicarsi più serenamente alla propria attività e clientela – sottolinea Stefano De Rui, Coordinatore Provinciale Servizi Veterinari e SIAN - Azienda ULSS 2- Il nuovo sistema migliorerà i rapporti delle imprese alimentari con gli enti di controllo, mentre il consumatore potrà comunque stare tranquillo in quanto la sicurezza alimentare sarà garantita attraverso percorsi semplici ed efficaci”.

Come detto il progetto è destinato a decollare dalla Marca per diventare un esempio di virtuosismo veneto: “Il modello di semplificazione amministrativa e di valorizzazione delle microimprese alimentari è fortemente voluto e sostenuto dalla Regione Veneto ed in particolare dal presidente Luca Zaia – conclude Francesco Benazzi - L’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, con questo progetto, mette in campo, fin da subito, le proprie competenze e la propria organizzazione per l’accompagnamento nel percorso di semplificazione burocratica, con le comprensibili conseguenze positive, per un cospicuo numero di microimprese alimentari della Provincia di Treviso".