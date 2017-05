In marcia contro i pesticidi da Cison a Follina: domenica la protesta dei cittadini

FOLLINA "Domenica 28 maggio abbiamo deciso di aderire alla manifestazione organizzata dal comitato “Marcia Stop Pesticidi” e di camminare da Cison a Follina a fianco di tutti quei cittadini che chiedono tutele e garanzie per la loro salute.” Sono queste le parole di Federico D’Incà e Simone Scarabel, esponenti del M5S in Parlamento e in Regione Veneto, sulla manifestazione di protesta che si terrà nelle prossime ore nei due comuni della provincia di Treviso.

“Il M5S da sempre si è schierato contro l’abuso dei pesticidi in agricoltura: è fondamentale di fatto che gli enti deputati tengano monitorata la situazione in cui versano i nostri territori e, al contempo, che siano reperiti i fondi necessari volti alla ricerca per sviluppare e potenziare sempre di più l’agricoltura biologica” proseguono i due esponenti pentastellati. Importante è dunque disincentivare le produzioni legate solo alla mera logica di profitto e al contempo sviluppare strumenti per il controllo e per la salvaguardia del territorio. Dall'altra parte è il cittadino, con la consapevolezza alimentare e la domanda di prodotti agricoli di qualità, a determinare le scelte del mercato e delle aziende produttrici. Per tutti questi motivi saremo presenti alla marcia. La salute dei cittadini e la tutela del territorio innanzitutto.” Oltre a molti cittadini quindi, alla marcia di domani sono attesi anche tanti esponenti del mondo politico per cercare di contrastare un fenomeno molto grave per il nostro territorio.