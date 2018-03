Curioso episodio alla Marcia dei Castelli: runner viene investito da un capriolo

SUSEGANA Spiacevole disavventura domenica scorsa per un runner di 55 anni di Sacile. Durante infatti la 24^ edizione della Marcia dei Castelli tra Susegana e Collalto, come riporta "la Tribuna", l'uomo è stato improvvisamente investito da un capriolo che a testa bassa è sbucato all'improvviso da un boschetto lungo uno dei sentieri della manifestazione podistica. L'impatto è stato durissimo, tanto che l'uomo è rimasto subito a terra dolorante. Subito soccorso e trasportato all'ospedale di Vittorio Veneto dove lunedì è stato operato per una frattura al piatto tibiale che lo costringerà a tre mesi di fermo prima di tornare a camminare. Insomma, una domenica veramente da dimenticare.