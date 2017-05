Stop ai pesticidi: in migliaia alla marcia di protesta da Cison di Valmarino a Follina

CISON DI VALMARINO C'è chi parla di una folla composta da ben tremila persone. Il dato non è stato ancora confermato, ma che i partecipanti fossero pochi di meno o addirittura qualcuno in più, poco importa: la notizia da segnalare è che l'attesa marcia "Stop Pesticidi", organizzata domenica mattina a Cison di Valmarino ha avuto un successo ben al di sopra di tutte le aspettative.

Partita alle 10.30 di mattina, all'ombra della collina che ospita Castelbrando, la marcia ha raccolto, fin dalle prime ore del mattino, un gran numero di sostenitori accorsi sul posto con striscioni e slogan contro l'inquinamento ambientale provocato dai pesticidi. Un pericolo per la salute di tutti i residenti che vivono nelle terre del Prosecco o nelle vicinanze di ampi vigneti del Veneto. Come richiesto dal comitato organizzativo, nessuno striscione tra quelli esposti ha fatto riferimento a particolari partiti o movimenti politici anche se i rappresentanti del mondo istituzionale veneto non sono mancati al corteo. Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle hanno voluto unirsi alla protesta dei cittadini che ha raggiunto un momento di grande raccoglimento nei minuti in cui il corteo è arrivato davanti all'Abbazia di Follina. Una protesta che presto potrebbe venire ascoltata dalle istituzioni, spinte da tantissimi cittadini a prendere al più presto provvedimenti nei confronti di un uso ormai esagerato dei pesticidi nei vigneti del territorio trevigiano.