Volley trevigiano in lutto, addio al giornalista Marco Guerrato

E' mancato nella notte al Ca' Foncello di Treviso, a causa di un lunga malattia da cui era affetto, Marco Guerrato, per tanti anni corrispondente della Tribuna di Treviso per cui seguiva dal Palaverde le partite dell'Imoco Conegliano (fin dagli albori), la formazione pallavolistica maschile di Motta di Livenza, di cui era originario, e la squadra di calcio della Liventina Gorghense e Portomansuè. Giornalista e appassionato di canto (con il padre Sergio faceva parte del coro di Motta) era conosciuto da tutto l'ambiente della pallavolo trevigiana come una persona corretta, gentile ma una penna severa. I funerali di Marco Guerrato, mancato all'età di 46 anni, potrebbero essere celebrati già mercoledì a Motta di Livenza.