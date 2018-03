Paolini conquista Treviso: Teatro Comunale sold out per "Le avventure di Numero Primo"

TREVISO Marco Paolini e la città di Treviso continuano a vivere il loro straordinario momento di riconciliazione. Dopo la consegna del prestigioso premio Totila da parte dell'amministrazione e l'annuncio del ritorno in scena di Paolini sul palco del Teatro Comunale, una nuova notizia è arrivata a rafforzare l'idilio tra il capoluogo di Marca e l'autore di "Vajont" e "Ausmerzen".

Uno spettacolo, quello dedicato alle avventure di Numero Primo, che in poche ore ha fatto registrare il tutto esaurito con una vendita rapidissima di biglietti come non se ne vedevano da tempo alle biglietterie del teatro trevigiano. Una grandissima soddisfazione per il festival CartaCarbone, che ha organizzato l’evento per la serata di mercoledì 21 marzo, in collaborazione con il Comune di Treviso. “Le avventure di Numero Primo”, spettacolo teatrale tratto dall’omonimo libro che lo stesso Paolini ha scritto a quattro mani con Gianfranco Bettin, è una storia ambientata in un futuro distopico ma accattivante i cui protagonisti sono una serie di incredibili personaggi al centro di vicende spesso drammatiche ma raccontate sempre da Paolini con un filo di irriverente ironia. Un monologo di ben due ore pronto a riconsacrare l'attore veneto come uno dei personaggi più amati dal capoluogo di Marca.