A tre mesi dal coma Marco torna in campo per la sua "finale" di campionato

MOTTA DI LIVENZA "La squadra è ora al completo" - recita l'ultimo post della pagina Facebook della sua squadra. Riparte da quella partita di 3 mesi fa - dove Marco, capitano del Basket Motta Under 16, si accasciò a terra a causa di malore celebrale - la forza di tutta la squadra. Dopo essersi svegliato dal coma, la forza di Marco lo ha riportato in piedi, per poi camminare fino a casa e riportarlo in campo, nel suo campo - seppur per della buona e sana panchina - dove tutto si era fermato.

"Durante il periodo di permesso, - recita il post della squadra - domenica scorsa Marco è tornato con la sua squadra per l'ultima partita della stagione: era quello che voleva, ed è quello che è stato. Un capitano non abbandona mai i propri compagni. Ha seguito dalla panchina tutto l'incontro, proprio dalla stessa panca dalla quale, ancora inspiegabilmente, quel terribile 11 marzo non si era più rialzato al termine di un time-out. Ora il cerchio si è chiuso. Lo ha fortemente voluto e lo ha ottenuto. La sfida però non è finita, da oggi inizia la fase finale, che sarà al meglio di un numero ancora imprecisato di partite. Certo è che saranno tante e lunga sarà la serie di vittorie che dovrà inanellare, ma lui, ne siamo sicuri, ce la metterà tutta come sempre e, con il vostro supporto e la professionalità del team di specialisti che lo segue, punterà alla vittoria finale. Se poi dal Cielo dovesse continuare ad arrivare un sostegno speciale, ogni risultato sarà davvero possibile..."

"Con questo post - conclude il Basket Motta - si concludono gli aggiornamenti periodici su Marco, che giocherà ora in tranquillità la sua finale. Nel titolo del post c'è scritto però “penultimo” perché in effetti ci sarà ancora un ultimo aggiornamento: quando Marco tornerà ancora sul parquet per disputare, e questa volta in campo, la sua prima partita dopo il malore. Non sappiamo quando, ci potrebbe volere anche un po' di tempo, ma noi tutti siamo certi che quel giorno arriverà e saremo tutti là ad applaudirlo. Un'ultima cosa: grazie a tutti! Per non rischiare di dimenticare qualcuno, diciamo soltanto un immenso GRAZIE A TUTTI! Marco sa quello che ognuno, con diverse modalità, ha fatto per lui a ne sarà per sempre grato. Speriamo di riaggiornarci presto".